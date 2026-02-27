Calendario del Carabobo FC en la Fase 3 de Libertadores

La Conmebol dio a conocer este viernes el calendario de partidos de la última fase previa de la Copa Libertadores 2026, en la que participará el Carabobo FC.

La Fase 3 definirá los cuatro clasificados que completarán el cuadro de 32 participantes en la fase de grupos del máximo certamen continental.

Carabobo recibirá a Sporting Cristal en el estadio Misael Delgado de Valencia, el miércoles 4 de marzo a las 6 de la tarde.

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Sporting Cristal será local en la vuelta en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, el miércoles 11 de marzo a las 6 de la tarde, hora venezolana.

El ganador de la llave G3 entrará en el cuarto bolillero del sorteo copero y el perdedor bajará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de la Libertadores será el jueves 19 de marzo a las 7 de la noche, hora venezolana.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo