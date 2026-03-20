Calendario de UCV y La Guaira en la Libertadores 2026

La Conmebol publicó este viernes el calendario de partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en la que participarán UCV FC y Deportivo La Guaira.

Ambos equipos oficiarán como locales en el estadio Olímpico de la UCV en la instancia que se disputará entre abril y mayo.

La Guaira recibirá a Fluminense el 7 de abril para abrir la ronda grupal y UCV lo hará dos días más tarde ante Libertad.

El cierre para los dos elencos será el 27 de mayo, al igual que para los tres representantes criollos en la Copa Sudamericana.

Calendario de los equipos venezolanos en la Copa Libertadores 2026

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Martes 7 abril – Deportivo La Guaira vs. Fluminense – Caracas – 6:00 pm

Jueves 9 abril – UCV FC vs. Libertad – Caracas – 6:00 pm

Martes 14 abril – Bolívar vs. Deportivo La Guaira – La Paz – 8:00 pm

Miércoles 15 abril – Independiente del Valle vs. UCV FC – Quito – 10:00 pm

Martes 28 abril – UCV FC vs. Rosario Central – Caracas – 8:00 pm

Jueves 30 abril – Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira – Mendoza – 6:00 pm

Martes 5 mayo – UCV FC vs. Independiente del Valle – Caracas – 8:00 pm

Miércoles 6 mayo – Deportivo La Guaira vs. Bolívar – Caracas – 6:00 pm

Martes 19 mayo – Rosario Central vs. UCV FC – Santa Fe – 6:00 pm

Jueves 21 mayo – Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia – Caracas – 6:00 pm

Miércoles 27 mayo – Libertad vs. UCV FC – Asunción – 6:00 pm

Miércoles 27 mayo – Fluminense vs. Deportivo La Guaira – Rio de Janeiro – 8:30 pm

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificación

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Foto: Yahoo