Brignani no descarta dirigir a Estudiantes en la Copa por teléfono

Copa LibertadoresFútbol

El técnico del Estudiantes de Mérida, Martín Brignani, sigue a la espera de regresar de Argentina y poder dirigir al cuadro andino en la reanudación de la Copa Libertadores.

“El único chance que tengo es un vuelo Buenos Aires-Sao Paulo-San Paulo-Boa Vista. Ingresar por Brasil a Venezuela y después por vuelo privado para Mérida. Eso seguramente es el día 12. Y, esperando, si abren el aeropuerto de Bogotá, también Buenos Aires-Bogotá-Bogotá-Cúcuta y entro por tierra“, repasó el estratega, en declaraciones al diario Olé.

Brignani viajó a Argentina en mayo, en un vuelo humanitario y con autorización del equipo rojiblanco. En agosto se iba a producir su regreso a Mérida pero problemas de visado le impidieron salir de su país.

Desde que el cuadro merideño retomó los entrenamientos, el timonel ha estado coordinando a la distancia los trabajos, que encabeza de forma presencial el asistente José “Buda ” Torrealba: “Las planificaciones las hacemos con todo el grupo. Algunas prácticas las veo en vivo, con diferentes cámaras, otras se graban“.

Loading...

El 16 de septiembre, Estudiantes recibirá a Alianza Lima en el retorno de la Copa. Brignani no descarta trabajar vía remota desde Mar del Plata, donde se encuentra: “Si no puedo, obviamente será vía telefónica, en el momento, tratando de mandar las ideas que veo desde acá. Las decisiones van a ser mucho de la gente que esté ahí trabajando con el equipo“.

“Si veo algo que no me gusta voy a comunicar que hagan un cambio. Pero sería un poco autoritario, sin saber qué está pasando con las pequeñas cosas que suceden en un campo de juego, que por televisión no se pueden ver. Habrá consenso con el asistente, que está viendo el partido, con una comunicación corta, precisa y tomar decisiones rápidas“, agregó el sureño.

Luego de medirse al elenco peruano, Estudiantes recibirá a Nacional de Uruguay el 22 de septiembre y completará la fase de grupos con dos partidos de visitante.

El elenco rojiblanco enfrentará la Copa con cuatro bajas: los argentinos Alexis Messidoro y Matías Draghi, el venezolano-nicaragüense Jaime Moreno y Edward Morillo, quienes acordaron su salida del plantel.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo