Barquisimeto y Miranda clasificaron a la Fase Final de la segunda división

Este domingo se disputaron los ocho encuentros correspondientes a la fecha 24 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Occidental, Trujillanos FC venció 2-1 a Barquisimeto SC. Ridenson Morillo anotó en los minutos 39 y 82, por la visita marcó Kevin Sequera en el 54.

Atlético El Vigía ganó 1-0 ante Héroes de Falcón. El gol de la diferencia fue de Brayan Suárez en el 54.

Titanes FC supero 2-3 a Real Frontera. Los goles llaneros fueron de Jan Sanlorenzo en el 10, Keiver Pérez en el 64 y Mario Álvarez en el 69. Los tachirenses de Franco Provenzano en el 20 y Diego Márquez en el 82.

Ureña SC se impuso 2-1 ante Academia Puerto Cabello B. Anthony Neira en el 34 y Carlos Navarro en el 89 fueron los goleadores azucareros, Gabriel Monjes adelantó al filial fortinero en el 30.

Barquisimeto (42 puntos) se unió a Trujillanos (puntero con 52) como clasificado del grupo a la Fase Final.

En el Grupo Centro Oriental, Monagas SC B goleó 3-0 a Bolívar SC. Los tantos del filial azulgrana fueron de Carlos Bello en el minuto 15, Henrry Díaz en el 62 y Saúl Asibe en el 67.

Aragua FC y Dynamo Puerto igualaron 1-1. Juan García consiguió la anotación local en el 32 y por el elenco portocruzano lo hizo Robertino Giacomini en el 42.

Angostura FC triunfó 1-0 ante Mineros de Guayana. Carlos Gorrochotegui hizo la diferencia en el 6.

Marítimo de La Guaira y Deportivo Miranda empataron 0-0.

Miranda se convirtió en el primer clasificado de la zona con 42 puntos. Marítimo le sigue con 41.

