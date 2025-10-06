Aragua y Real Frontera clasificaron en la Liga Futve 2

Entre el viernes y el domingo se disputaron los ocho encuentros de la jornada 28 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, el viernes, Dynamo Puerto venció 2-0 a Angostura FC. Los goles fueron de Roberto Giacomini en el minuto 28 y Jesús González en el 88.

El sábado se jugaron los encuentros restantes. Mineros de Guayana superó 3-0 a Aragua FC. Los tantos fueron obra de Diosmer Pacheco en el 10 y 59 y José Rondón en el 90+4.

Deportivo Miranda ganó 3-2 ante Bolívar SC. Por el elenco local marcaron Jesús Rengel en el 51, Luis Annese en el 88 y Christian Savarese en el 90+5. Por la visita lo hizo Yonser Parra en el 63 y 66.

Marítimo de La Guaira y Monagas SC B empataron 1-1. Jhon Escobar anotó por el cuadro guaireño de penal en el 89 y Edgar Carrión por el filial azulgrana en el 45+1.

Pese a la derrota, Aragua se convirtió en el cuarto clasificado de la zona y enfrentarán a Miranda en cuartos de final. En la otra llave estarán Dynamo y Marítimo.

Loading...

En el Grupo Occidental, el sábado, Barquisimeto SC venció 2-1 a Ureña SC. Los goles fueron de Iván Campos en el minuto 45 y Mariano Cotonne en el 53, un autogol de Miguel Carrasco en el 90+4 fue el descuento.

Real Frontera ganó 1-2 ante Atlético El Vigía. Alexander Rondón Oliveros anotó por el elenco tachirense en el 66 y 84, por el platanero lo hizo Ander Izarra de penal en el 73.

Héroes de Falcón triunfó 2-1 ante Titanes FC. Las anotaciones fueron de Gabriel Vargas en el 34 y José Reyes en el 46. Luis Díaz por la visita en el 22.

Academia Puerto Cabello B y Trujillanos FC igualaron 0-0.

Real Frontera completó los clasificados del grupo y enfrentará a Trujillanos en cuartos de final. En el otro cruce estarán Titanes y Barquisimeto.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Mineros de Guayana