Aragua y El Vigía se acercan a la clasificación

Entre el viernes y el domingo se disputó la jornada 26 de la Temporada 2025 de la segunda división.

En el Grupo Centro Oriental, el viernes, Dynamo Puerto venció 3-2 a Mineros de Guayana. Los goles fueron de Néstor Canelón en el minuto 64, Santiago Guzmán en el 69 y Luis David González en el 90. Por la visita marcaron Diosmer Pacheco en el 6 y José Rondón en el 48.

El sábado, Marítimo de La Guaira goleó 5-0 a Bolívar SC. Los tantos fueron de Jhon Escobar en el 21 y 53, Daniel Rangel en el 46, Enmanuel Moreno en el 48 y Clyde García en el 74.

Deportivo Miranda superó 2-3 a Monagas SC B. Por el visitante marcaron Cristian Cangá en el 35 y 53 -penal- y Willinger Castillo en el 90+3. Por el filial azulgrana, Luis Cámara en el 39 y Saúl Asibe en el 62 -penal-.

Aragua FC batió 3-0 a Angostura FC. Alexander Rondón Maneiro anotó en el 37 y 47, Kevin Pérez en el 90.

La zona es encabezada por Miranda con 48 puntos, seguido de Dynamo y Marítimo con 44 y Aragua con 35.

En el Grupo Occidental, el sábado, Real Frontera y Héroes de Falcón igualaron 3-3. Alexander Rondón Oliveros anotó en los minutos 48 -penal-, 62 y 78. Por el cuadro falconiando lo hicieron Yoiner Veroes en el 30, José Vargas en el 38 y José Reyes en el 40.

El sábado, Barquisimeto SC y Academia Puerto Cabello B empataron 0-0.

Trujillanos FC ganó 2-0 ante Ureña SC. Albaro Polo en el 37 y Maiker González en el 72 fueron los anotadores.

Atlético El Vigía goleó 3-0 a Titanes FC. Por el platanero marcaron Ander Izarra en el 48 y 61 y Gabriel Hernández en el 90+1.

Trujillanos aseguró el primer lugar del grupo con 55 puntos, le siguen Barquisimeto con 46, Titanes con 42 y El Vigía con 37.

Foto: Prensa Liga Futve