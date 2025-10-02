ADIFFEM debutó con derrota en la Libertadores Femenina

La edición 2025 de la Copa Libertadores Femenina empezó este jueves en Argentina, con el estreno del representante venezolano ADIFFEM.

El vigente campeón de la Liga Futve Femenina cayó 0-1 ante el Ferroviária brasileño en un encuentro del Grupo B.

La derrota de las capitalinas llegó con un autogol de Emperatriz García en el minuto 87. El cuadro brasileño tuvo un gol anulado en cada tiempo.

ADIFFEM está participando por segundo año consecutivo en la competición continental. Hasta el momento continúa sin sumar puntos en 4 partidos.

Su segunda aparición en la actual edición será el domingo ante el Boca Juniors argentino.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol