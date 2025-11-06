Zamora-Puerto Cabello se completará el 11 de noviembre

La Liga Futve determinó que el segundo tiempo del partido entre Zamora FC y Academia Puerto Cabello se jugará el martes 11 de noviembre.

El compromiso de la cuarta jornada de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025 se suspendió el viernes 31 de octubre al medio tiempo por fallas eléctricas en Barinas.

La dilatación de una resolución respecto al encuentro llevará a que se dispute después de la última fecha de la Fase Final, con la posibilidad de que Puerto Cabello ya esté clasificado a la Final del semestre.

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Zamora tendrá chance en el tramo del encuentro que resta por disputarse de clasificar a la Final si gana el sábado en la sexta jornada y el elenco carabobeño no lo hace.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo