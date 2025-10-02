Yerson Chacón dio asistencia en la goleada del AEK Larnaca en Conference League

Los venezolanos vieron acción este jueves en competencias europeas, durante la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League y la primera de la UEFA Conference League.

En la Europa League, Sergio Córdova ingresó en el minuto 62, en el triunfo 0-2 del Young Boys suizo ante el FCSB rumano.

Kervin Andrade disputó todo el partido, en la derrota 1-3 del Maccabi Tel Aviv israelí ante el Dinamo Zagreb croata.

Adrián Palacios fue convocado pero no jugó en la caída del Genk belga o-1 ante el Ferencvaros húngaro.

En la Conference League, Yerson Ronaldo Chacón fue titular, disputó 84 minutos y dio una asistencia en la goleada 4-0 del AEK Larnaca chipriota ante el AZ Alkmaar neerlandés.

Foto: Getty Images