Yangel Herrera: “Nos cuesta conseguir victorias si no dejamos el arco a cero”

El mediocampista Yangel Herrera celebró el momento del Espanyol y prefirió no detenerse en el tema de su futuro en el equipo hispano.

“Hemos tenido excelentes sensaciones contra grandísimos rivales, con la sensación de haber podido de ganar alguno de los dos partidos o incluso los dos“, repasó el venezolano en rueda de prensa.

Espanyol igualó el derbi con el Barcelona y luego también sumó un punto ante el Sevilla, conjunto inmerso en la pelea por el título en España.

Sin embargo, con el choque ante el Villarreal en el horizonte, Herrera reconoció los problemas de su club: “Nos cuesta conseguir victorias si no dejamos el arco a cero. Debemos tener la mente que cuando lo hagamos podremos ganar“.

Al ser preguntado acerca de si continuará en el Espanyol o no, el criollo comentó: “Todavía es muy temprano para pensar en mi futuro en el club. En verano se verá si puedo continuar o no. Me centro en seguir evolucionando y ayudar al equipo“.

Herrera está cedido por el Manchester City en el cuadro catalán hasta el 30 de junio, sin opción de compra.

