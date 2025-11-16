Trujillanos FC se tituló en la Liga Futve 2

La Temporada 2025 de la segunda división terminó este domingo con Trujillanos FC como el campeón tras su triunfo en el segundo partido de la Final.

El cuadro guerrero repitió en un repleto estadio José Alberto Pérez de Valera el 2-1 obtenido en la ida ante Titanes FC.

El conjunto andino se adelantó por medio de Ridenson Morillo en el minuto 68. Jefferson Palacios igualó de penal en el 78.

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El gol de la victoria fue de David Livingston en el 90+5, con lo que el equipo valerano se quedó con el global de 4-2.

Tras ocupar el primer lugar en el Grupo Occidental y superar en la Fase Final a Real Frontera, Dynamo Puerto y Titanes, Trujillanos obtuvo el título y el único ascenso deportivo a la Liga Futve para 2026.

El elenco actualmente dirigido por Oswaldo Chaurant había descendido a la segunda categoría en 2021.

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Foto: Prensa Liga Futve