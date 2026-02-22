Táchira se reencontró con la victoria en el Apertura

Este domingo se disputaron tres encuentros de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Deportivo Táchira venció 2-3 a Monagas SC, su primer triunfo como visitante. El club aurinegro tomó ventaja temprana con el uruguayo Rodrigo Pollero en el minuto 16 y Adalberto Peñaranda en el 21. Jeferson Caraballo descontó en el 30.

El elenco andino dejó atrás un par de fechas sin triunfos ni goles con otro tanto de Pollero en el 56, pese al de Fernando Basante en el 59.

El puntero UCV FC ganó 1-2 ante Caracas FC. Samuel Sosa adelantó al elenco ucevista en el 15, Michael Covea igualó en el 20 y Jovanny Bolívar marcó en el 38. Giancarlo Schiavone detuvo un penal de Luis Del Pino Mago en la última acción de la noche.

Loading...

Trujillanos FC y Portuguesa FC empataron 2-2. El local tomó ventaja con Albaro Polo en el 17 y José Alejandro Rivas de penal en el 65. El rojinegro llegó a la igualdad con Jesús González en el 87 y un penal del argentino Jonathan Cañete en el 90.

El lunes cerrará la fecha con los duelos Zamora FC-Deportivo La Guaira y Anzoátegui FC-Estudiantes de Mérida.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Táchira