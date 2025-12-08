Táchira inició la pretemporada con la salida de Maurice Cova

El Deportivo Táchira empezó este lunes su pretemporada para el próximo año e hizo nuevos anuncios en relación a su plantilla.

En la mañana, el plantel aurinegro arrancó los trabajos en la Cancha Alterna de Pueblo Nuevo a las órdenes del técnico Álvaro Recoba y con la presencia de algunos de los refuerzos para la nueva campaña.

En la tarde, el conjunto andino publicó un nuevo grupo de bajas, lo que eleva a 10 el número de jugadores que salieron oficialmente de la plantilla.

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Maurice Cova fue la principal salida informada en el inicio de la semana, con lo que cerró la segunda etapa en la institución tachirense de uno de los jugadores más destacados en el torneo venezolano de los últimos años.

También dejaron el equipo Nelson Hernández y Jean Castillo.

Por otro lado, El atacante uruguayo Jairo Villalpando se sumó a las altas, proveniente del Central Español.

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Foto: Prensa Deportivo Táchira