Táchira fichó a los dos Alexander Rondón

El Deportivo Táchira confirmó a Alexander Rondón Oliveros y Alexander Rondón Maneiro como parte de sus altas para la Temporada 2026.

Ambos son delanteros y han sido de los principales artilleros de la segunda división en años recientes. El contrato del par de atacantes será hasta 2028.

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Rondón Oliveros militó en la pasada campaña en el Real Frontera, mientras que Rondón Maneiro lo hizo en el Aragua FC.

Los goleadores se unieron a Adrián Montañez y el uruguayo Guillermo Fratta como las adiciones confirmadas por el conjunto tachirense para un año en el que también disputará la Copa Libertadores.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo