Sorteados los octavos de Libertadores y Sudamericana

Este lunes, la Conmebol realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En la Libertadores, el sorteo realizado en Paraguay deparó una sola llave entre conjuntos del mismo país, los brasileños Flamengo e Internacional.

El vigente campeón, Botafogo, enfrentará a Liga de Quito. Palmeiras, el mejor de la fase de grupos con puntaje perfecto, chocará con una de las sorpresas, Universitario.

Los octavos se efectuarán del 12 al 21 de agosto, con los punteros de grupo como locales en la vuelta.

Copa Libertadores 2025 – Octavos de final

Atlético Nacional (COL) vs. Sao Paulo (BRA)

Botafogo (BRA) vs. Liga de Quito (ECU)

Libertad (PAR) vs. River Plate (ARG)

Universitario (PER) vs. Palmeiras (BRA)

Fortaleza (BRA) vs. Vélez Sarsfield (ARG)

Peñarol (URU) vs. Racing (ARG)

Cerro Porteño (PAR) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)

Flamengo (BRA) vs. Internacional (BRA)

En la Sudamericana, se definieron los cruces entre los ganadores de los playoffs y los primeros de grupo. Los playoffs ya están definidos por tabla de clasificación entre los segundos de grupo y los terceros de grupo de la Libertadores.

Una de las llaves más atractivas tendrá al ganador de Bahia y América de Cali frente a Fluminense. Por su parte, Mushuc Runa, el mejor equipo de la fase de grupos, se medirá al vencedor entre Independiente del Valle y Vasco da Gama.

La ronda de playoffs se disputará del 15 al 24 de julio, con los segundos de grupo como locales en la vuelta. Los octavos se jugarán a partir del 12 de agosto.

Copa Sudamericana 2025 – Octavos de final

Ganador del playoff A (Alianza Lima (PER)-Gremio(BRA)) vs. Universidad Católica (ECU)

Ganador del playoff G (Universidad de Chile (CHI)-Guaraní (PAR)) vs. Independiente (ARG)

Ganador del playoff H (Central Córdoba (ARG)-Cerro Largo(URU)) vs. Lanús (ARG)

Ganador del playoff E (Bahia (BRA)-América de Cali (COL)) vs. Fluminense (BRA)

Ganador del playoff D (Bolívar (BOL)-Palestino (CHI)) vs. Cienciano (PER)

Ganador del playoff C (Atlético Bucaramanga (COL)-Atlético Mineiro (BRA)) vs. Godoy Cruz (ARG)

Ganador del playoff F (Independiente del Valle (ECU)-Vasco da Gama (BRA)) vs. Mushuc Runa (ECU)

Ganador del playoff B (San Antonio Bulo Bulo (BOL)-Once Caldas (COL)) vs. Huracán (ARG)

