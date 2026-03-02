Se puso en marcha el Grupo Oriental de la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los ocho partidos de la segunda jornada de la Temporada 2026 de la segunda división.

El Grupo Oriental tuvo su primera fecha. El sábado, Marítimo de La Guaira y Ávila FC empataron 0-0.

Bolívar SC venció 1-0 a Mineros de Guayana. El gol de la diferencia fue de Luis Villae de penal en el minuto 61.

Deportivo Miranda superó 1-0 a Aragua FC. Shola Oduoye anotó para el local en el 39.

Dynamo Puerto ganó 2-1 ante Monagas SC B. Martín González en el 8 y Ricardo Martins de penal en el 83 marcaron por el cuadro anzoatiguense, mientras que Saúl Asibe de penal en el 34 lo hizo por el filial azulgrana.

El Grupo Centro Occidental disputó su segunda fecha. El sábado, Barquisimeto SC y Zamora FC B igualaron 1-1. Antoni Castillo marcó por el local en el minuto 44 y José Flores empató en el 82.

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Atlético El Vigía y Deportivo Lara emparejaron 2-2. Por el cuadro platanero marcaron Brian Salas en el 64 y Germán Contreras en el 90+6, por el rojinegro Yeremy Parra -autogol- en el 29 y Luis Annese en el 81.

Ureña SC y Academia Puerto Cabello B empataron 1-1. La visita se adelantó por medio de Fabricio Baptista en el 67 y Jesús Colina igualó en el 75.

Atlético Barinas triunfó 2-1 ante Real Frontera. Un doblete de Juan Beltrán en el 52 y 90+5 hizo la diferencia, por el elenco tachirense anotó Daniel Martínez en el 17.

Yaracuyanos FC tuvo fecha libre.

Barquisimeto y Lara comparten el primer lugar de la llave con 4 puntos.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Deportivo Miranda