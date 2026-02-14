Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el sábado se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC es el puntero.

Estudiantes de Mérida 1-2 Rayo Zuliano – Viernes 13 febrero

Goles: Kevin Quejada 45′ – Cristian Romero 48′ Lewuis Peña 78′

Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)

Estadio: Metropolitano, Mérida

Carabobo FC 1-0 Monagas SC – Viernes 13 febrero

Goles: Edson Alejandro Tortolero 51′

Árbitro: Carlos Parra (Táchira)

Estadio: Misael Delgado, Valencia

UCV FC 3-2 Metropolitanos FC – Viernes 13 febrero

Goles: Kendrys Silva 7′ Jovanny Bolívar 64′ Juan Manuel Cuesta 85′ p – Nicolás Fedor 45+2′ 50′ p

Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)

Estadio: Olímpico, Caracas

Deportivo La Guaira 2-0 Caracas FC – Sábado 14 febrero

Goles: Juan Castellano 45′ Flabián Londoño 65′

Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)

Estadio: Olímpico, Caracas

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Deportivo Táchira 0-0 Trujillanos FC – Sábado 14 febrero

Árbitro: Stefani Escobar (Carabobo)

Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal

Portuguesa FC 0-3 Anzoátegui FC – Sábado 14 febrero

Goles: José Caraballo 4′ Henry Plazas 33′ p Aldry Contreras 58′

Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)

Estadio: José Antonio Páez, Acarigua

Academia Puerto Cabello 2-0 Zamora FC – Sábado 14 febrero

Goles: Robinson Flores 62′ Gustavo González 71′

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)

Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello

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Foto: Prensa Deportivo La Guaira