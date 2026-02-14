Resultados, goles y clasificación de la tercera jornada del Apertura 2026

Entre el viernes y el sábado se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. UCV FC es el puntero.
Estudiantes de Mérida 1-2 Rayo Zuliano – Viernes 13 febrero
Goles: Kevin Quejada 45′ – Cristian Romero 48′ Lewuis Peña 78′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Metropolitano, Mérida
Carabobo FC 1-0 Monagas SC – Viernes 13 febrero
Goles: Edson Alejandro Tortolero 51′
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
UCV FC 3-2 Metropolitanos FC – Viernes 13 febrero
Goles: Kendrys Silva 7′ Jovanny Bolívar 64′ Juan Manuel Cuesta 85′ p – Nicolás Fedor 45+2′ 50′ p
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo La Guaira 2-0 Caracas FC – Sábado 14 febrero
Goles: Juan Castellano 45′ Flabián Londoño 65′
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Olímpico, Caracas
Deportivo Táchira 0-0 Trujillanos FC – Sábado 14 febrero
Árbitro: Stefani Escobar (Carabobo)
Estadio: Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Portuguesa FC 0-3 Anzoátegui FC – Sábado 14 febrero
Goles: José Caraballo 4′ Henry Plazas 33′ p Aldry Contreras 58′
Árbitro: Yorman Madrid (Zulia)
Estadio: José Antonio Páez, Acarigua
Academia Puerto Cabello 2-0 Zamora FC – Sábado 14 febrero
Goles: Robinson Flores 62′ Gustavo González 71′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
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Foto: Prensa Deportivo La Guaira