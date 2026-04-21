Resultados, goles y clasificación de la jornada 12 del Apertura 2026

Entre el sábado y el martes se disputaron los siete encuentros correspondientes a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 de la primera división. Metropolitanos FC, Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida clasificaron a la Fase Final.
Rayo Zuliano 0-1 Metropolitanos FC – Sábado 18 abril
Goles: Nicolás Fedor 21′ p
Árbitro: Carlos Parra (Táchira)
Estadio: Pachencho Romero, Maracaibo
Estudiantes de Mérida 3-2 Monagas SC – Domingo 19 abril
Goles: Ángelo Peña 20′ Luis Caicedo 63′ Kevin Quejada 87′ – Fernando Basante 27′ Ronald Rodríguez 74′
Árbitro: Alexis Herrera (Carabobo)
Estadio: Metropolitano, Mérida
UCV FC 1-1 Deportivo Táchira – Domingo 19 abril
Goles: Jovanny Bolívar 49′ – Franco Provenzano 64′
Árbitro: Rony Cueva (Anzoátegui)
Estadio: Olímpico, Caracas
Zamora FC vs. Caracas FC – Lunes 20 abril
Goles: Isaí Valladares 90+1′ – Jesús Yendis 45+1′
Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: La Carolina, Barinas
Carabobo FC 6-3 Anzoátegui FC – Lunes 20 abril
Goles: Edson Castillo 23′ Eric Ramírez 25′ Yohandry Orozco 51′ Juan Camilo Pérez 56′ Joshuan Berríos 68′ Maurice Cova 81′ – Antony Velasco 44′ Lisandro Pérez 86′ Henry Plazas 90+1′ p
Árbitro: Reyes Soto (La Guaira)
Estadio: Misael Delgado, Valencia
Deportivo La Guaira 0-0 Portuguesa FC – Lunes 20 abril
Árbitro: Miguel Rosales (Cojedes)
Estadio: Olímpico, Caracas
Academia Puerto Cabello 3-1 Trujillanos FC – Martes 21 abril
Goles: Jean Castillo 32′ Robinson Flores 61′ Jefre Vargas 90+2′ – Nicolás Femia 84′
Árbitro: Alejandro Velásquez (Distrito Capital)
Estadio: La Bombonerita, Puerto Cabello
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Foto: Prensa Deportivo Táchira