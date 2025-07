Puerto Cabello-Metropolitanos y La Guaira-Caracas en la Sudamericana

Este jueves, la Conmebol sorteó los cruces de la primera fase de la Copa Sudamericana 2025, en la que participarán cuatro equipos venezolanos.

Academia Puerto Cabello recibirá a Metropolitanos FC y Deportivo La Guaira a Caracas FC, en las llaves que se jugarán a partido único y definirán los dos representantes nacionales en la fase de grupos.

Ambos partidos se jugarán en fechas por definir entre el 4 y el 6 de marzo.

Metropolitanos obtuvo su clasificación como subcampeón del Torneo Apertura 2024, mientras que los otros tres conjuntos se ganaron su boleto internacional por la tabla acumulada de la Temporada 2024 de la Liga Futve.

Copa Sudamericana 2025 – Primera Fase

Universitario (BOL) vs. Bolivia 3

Bolivia 2 vs. Bolivia 4

Universidad Católica vs. Palestino

Unión Española vs. Everton

Junior vs. América de Cali

Once Caldas vs. Representante de Colombia

Mushuc Runa vs. Orense

Universidad Católica (ECU) vs. Aucas

Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano

Guaraní vs. 2 de Mayo

ADT vs. Cienciano

Atlético Grau vs. Cusco

Racing (URU) vs. Montevideo Wanderers

Cerro Largo vs. Danubio

Academia Puerto Cabello vs. Metropolitanos FC

Deportivo La Guaira vs. Caracas FC

Foto: Archivo