Puerto Cabello igualó con Juventud

Academia Puerto Cabello empató 1-1 con Juventud, en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El encuentro tuvo sus goles en la primera mitad. El elenco uruguayo se adelantó en el minuto 6, por medio de Ramiro Peralta con un remate desde fuera del área.

El conjunto fortinero no se desajustó con el tanto en contra y llegó a la igualdad en el 26, luego de que Robinson Flores definiese tras un centro de Roberto Rosales.

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En la segunda mitad, el equipo venezolano insistió buscando romper la paridad pero no concretó, en especial en una acción de Jean Castillo cerca del cierre.

Puerto Cabello llegará a la última fecha del Grupo B como el puntero, con los mismos 7 puntos de Cienciano y Atlético Mineiro. Juventud tiene 6.

La escuadra dirigida por Eduardo Saragó visitará al Galo con la posibilidad de avanzar a octavos si gana o si empata y Cienciano también lo hace. Irá al playoff con el empate y si hay un ganador entre Cienciano y Juventud.

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Foto: Yahoo