Presencia venezolana en la sexta jornada de la Europa League

Este jueves se disputó la sexta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League, con la actuación de varios jugadores venezolanos.

Adrián Palacios disputó todo el partido, en la derrota del Genk belga 1-0 ante el Midtjylland danés.

Genk está en el puesto 16 de la clasificación, con 10 puntos en 6 fechas.

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Kervin Andrade fue titular y jugó 45 minutos, en la caída del Maccabi Tel Aviv israelí ante el Stuttgart alemán 4-1.

El cuadro del volante es penúltimo en la tabla, con 1 punto en 6 partidos.

Sergio Córdova ingresó en el minuto 73, en el triunfo del Young Boys suizo 1-0 ante el Lille francés.

El equipo de Berna está en la casilla 21, con 9 puntos en 6 presentaciones.

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Foto: Getty Images