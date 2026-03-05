Presencia venezolana en el jueves de Sudamericana

Todos los partidos de este jueves en la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 contaron con jugadores venezolanos.

Andrés Romero ingresó en el minuto 87 y fue amonestado en el triunfo 1-0 de Boston River ante Racing de Montevideo.

Thomas Gutiérrez fue titular y salió lesionado en el 31, en la eliminación de Nacional de Asunción ante Recoleta en penales, tras igualar 1-1.

Darwin Machís entró en el 82, en el triunfo de América de Cali 2-1 ante Atlético Bucaramanga. Jhon Murillo fue convocado pero no jugó.

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En el cuadro leopardo, Leonardo Flores ingresó en el 70.

Jeriel De Santis entró en el 78, en la eliminación de Melgar en penales ante Cienciano. El partido quedó 1-1 y el delantero marcó su cobro en la tanda.

José Luis Marrufo jugó todo el partido y fue el capitán de Macará en el triunfo 0-1 ante Orense.

Lavinotinto.com

Foto: Instagram Macará