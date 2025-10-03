«Pico» Vargas marcó su primer gol en la liga de Azerbaiyán

El Neftchi Bakú de Freddy Vargas igualó con el Zira, en un encuentro de la séptima jornada de la primera división de Azerbaiyán.

El volante venezolano jugó todo el partido y en el minuto 66 anotó el primer tanto de su equipo, en la igualdad 2-2 como visitante.

«Pico» Vargas marcó su primer gol en la temporada, luego de 7 partidos disputados, todos como titular.

Neftchi está en el sexto lugar de la clasificación de la Premier League azerí, con 8 puntos en 7 fechas.

Foto: Neftchi.az