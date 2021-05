¡Atentos!: así jugarán los equipos venezolanos esta semana en torneos internacionales

Este martes y miércoles se va a disputar la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, con el Deportivo Táchira y el Deportivo La Guaira buscando objetivos distintos.

El equipo naranja disputará ante Atlético Mineiro un partido en donde no optan ya a avanzar a octavos de final, pero podría culminar la fase de grupos en puestos de Sudamericana.

La Guaira tiene apenas tres puntos, ocupando la última posición del grupo H. Deberá ganar contra Atlético Mineiro en el Mineirão y esperar que Cerro Porteño le eche una mano venciendo a América de Cali si quiere jugar Copa Sudamericana. El partido es este martes a las 08:30 pm.

Por su parte, el Deportivo Táchira se medirá a Olimpia de Paraguay el miércoles a las 06:00 pm. El carrusel aurinegro tiene nueve puntos, y si gana asegurará su cupo a octavos de final. Vienen de vencer 7-2 a Always Ready en la última fecha del grupo B. Táchira incluso puede quedar puntero si Internacional no le gana a Always Ready.

🔜⚽️ ¡Mañana es el día, vamos todos juntos! 🌎💛🖤 🆚 Club Olimpia 🇵🇾

📆 Miércoles 26/05

⏰ 6:00 PM

🏟 Manuel Ferreira, Asunción pic.twitter.com/FGcFZNY4Lq — Deportivo Táchira FC (@DvoTachira) May 25, 2021

Metropolitanos y Aragua no se juegan nada en Sudamericana

Metropolitanos y Aragua, ya eliminados, van a jugar sus últimos partidos del Grupo D y H por Copa Sudamericana el jueves a las 08:30 pm.

Los violetas se medirán a Melgar en el estadio Universitario de Perú y los aragueños ante Lanús en suelo argentino.