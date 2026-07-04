Paraguay se despidió con derrota ante Francia

Los octavos de final del Mundial 2026 iniciaron este sábado con las clasificaciones de Francia y Marruecos.

Francia venció 0-1 a Paraguay. El elenco galo se impuso con un penal de Kylian Mbappé en el minuto 70, en un partido que dominó ante el esquema defensivo del elenco sudamericano.

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Marruecos goleó 0-3 a Canadá. El cuadro africano encarriló el triunfo en la segunda parte con goles de Azzedine Ounahi en el 50 y 82, y Soufiane Rahimi en el 90+8.

Ambos clasificados se medirán entre sí en la primera llave de cuartos de final, el 9 de julio en Boston.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo