Palmeiras y Flamengo clasificaron a la final de la Libertadores 2025

La Copa Libertadores tendrá una nueva final entre equipos brasileños en la edición 2025.

Palmeiras y Flamengo serán los conjuntos que se medirán el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima para conocer al campeón de América de este año.

El Verdao consiguió un resultado histórico al remontar tres goles de desventaja de la ida ante Liga de Quito y con el 4-0 irá por su cuarto título.

Flamengo resistió durante buena parte del segundo con uno menos como visitante y con un 0-0 hizo válido el triunfo por la mínima de la ida ante Racing.

La final será la séptima en la historia entre brasileños y la quinta en las últimas seis temporadas. Además, el campeón será el primer elenco de su país con cuatro copas.

En la Copa Sudamericana, la final tendrá frente a frente a Lanús y Atlético Mineiro, el 22 de noviembre en la nueva sede de Asunción.

Tanto argentinos como brasileños sacaron adelante sus series de semifinales como locales en la vuelta tras igualar en la ida. Lanús superó 1-0 a Universidad de Chile y Atlético 3-1 a Independiente del Valle.

El conjunto granate buscará su segundo título y el Galo jugará su primera final de esta competición.

