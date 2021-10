Murillo: “Quiero ir a un club en la lucha para estar en posiciones europeas”

El extremo venezolano John Murillo es noticia esta semana en Portugal ya que a sus 25 años se ha convertido en el jugador más veterano del Tondela con 151 partidos en la primera división.

“Cuando uno mira las cifras de partidos, uno nunca se lo imagina. Los dos primeros años vine cedido del Benfica. Y ya cumplí 151 partidos, algo que nunca imaginé, es un orgullo“, comentó el venezolano.

“Desde que llegué a Portugal he crecido muchísimo, funciones que no hacía en Venezuela. He mejorado muchas cosas. Antes era muy de banda, vertical, vertical. Tácticamente mejoré mucho“, repasó Murillo.

“Sobre todo en el juego interior que cada vez me pedían más. Ahora he mejorado mucho el juego interior, y marco goles por dentro“, agregó el internacional con la Vinotinto.

Con el Tondela siempre se ha mantenido en la primera división lusitana: “Cada temporada ha mejorado mucho como club y también el nivel de los jugadores que llegan. Muy pronto estará peleando para las competencias europeas. Cada día hay jugadores con más calidad“.

Pese a sentirse a gusto en el Tondela, Murillo no oculta su interés en jugar para un club con aspiraciones distintas: “Tondela es un club que lucha por no descender. Quiero ir a un club en la lucha para estar en posiciones europeas. Pero ahora estoy centrado en Tondela“.

“Tuve en pretemporada un par de ofertas, de un club que pelea por posiciones europeas. Pero el país y las condiciones no me llenaban. Hace tres semanas también tuve otra, no de mi agrado. Mi primera opción es quedarme en Europa“, afirmó.

“Yo quiero jugar en España, donde quiero ir sí o sí es a España“, reveló Murillo.

EFE

Lavinotinto.com