México eliminó a Ecuador

Este martes continuó la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, marcando la eliminación de una selección sudamericana.

México venció 2-0 a Ecuador. El elenco de Concacaf tuvo un primer tiempo brillante y lo reflejó en el marcador con tantos de Julián Quiñones en el minuto 22 y Raúl Jiménez en el 31.

Loading...

La Tri fue la segunda escuadra de Conmebol que se despidió de la competición. El encuentro inició con una hora de retraso por tormenta eléctrica en Ciudad de México.

Francia goleó 3-0 a Suecia. En otra exhibición gala, Kylian Mbappé marcó en el 45 y 74, y Bradley Barcola en el 53.

El equipo dirigido por Didier Deschamps será el rival de Paraguay en los octavos de final.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo