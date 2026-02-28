Metropolitanos venció a Táchira en Pueblo Nuevo

Este sábado se disputaron tres encuentros de la quinta jornada del Torneo Apertura 2026.

Metropolitanos FC superó 0-1 a Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo. En un partido que el club aurinegro jugó 48 horas de su participación de Copa Libertadores en Colombia, la visita se impuso con un tanto de Jeizon Ramírez en el minut0 86.

Loading...

UCV FC ganó 2-1 ante Zamora FC. El elenco capitalino mantuvo la racha de victorias y siguió puntero con goles del colombiano Juan Manuel Cuesta en el 28 y Jovanny Bolívar en el 34. Descontó Arles Flores de penal en el 86.

Carabobo FC y Caracas FC igualaron 0-0 en Valencia.

La fecha se completará este domingo con los encuentros Trujillanos FC-Anzoátegui FC y Deportivo La Guaira-Rayo Zuliano.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC