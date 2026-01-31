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Luifer Hernández anotó en el empate del Cúcuta

31 de enero, 2026

En un duelo de equipos de jugadores venezolanos, el Cúcuta Deportivo y el Fortaleza igualaron en la cuarta fecha del torneo colombiano.

Luifer Hernández fue titular, disputó 60 minutos y marcó en el 12, en el empate 1-1 del cuadro motilón como local.

El delantero ha tenido participación en los goles de su equipo en cada uno de sus tres compromisos jugados en la naciente campaña, con 2 goles y 1 asistencia.

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En el conjunto visitante, el portero Miguel Silva jugó todo el encuentro y el lateral Miguel Ángel Pernía disputó 45 minutos como titular.

Cúcuta está en el puesto 15 de la clasificación con 2 puntos en 4 fechas y Fortaleza en el quinto con 6 puntos y sin derrotas.

Lavinotinto.com
Foto: Cucutadeportivofc.com

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