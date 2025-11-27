Los venezolanos participaron en la quinta fecha de la Europa League

La semana europea cerró este jueves con los partidos de las dos competiciones secundarias, con presencia criolla en la UEFA Europa League.

Sergio Córdova fue titular y disputó 70 minutos, en la derrota del Young Boys suizo 2-1 ante el Aston Villa inglés.

El conjunto de Berna está en el puesto 26 de la fase de liga con 6 puntos en 5 partidos.

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Kervin Andrade ingresó en el minuto 74, en la caída 0-6 del Maccabi Tel Aviv israelí ante el Olympique Lyon francés.

El cuadro del volante está en la casilla 35, penúltima de la tabla, con 1 punto en 5 fechas.

Adrián Palacios entró en el minuto 90+1, en el triunfo del Genk belga 2-1 ante el Basel suizo.

El zaguero debutó en la actual temporada continental. Genk está en el noveno lugar de la clasificación, con 10 puntos en 5 encuentros.

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Foto: Getty Images