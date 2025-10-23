Los venezolanos dijeron presente en el jueves europeo

En la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League y en la segunda de la UEFA Conference League, los jugadores venezolanos tuvieron suerte dispar.

En la Europa League, Kervin Andrade fue titular y disputó 62 minutos, en la derrota del Maccabi Tel Aviv israelí 0-3 ante el Midtjylland danés.

Sergio Córdova ingresó en el minuto 78, en el triunfo del Young Boys suizo 3-2 ante el Ludogorets búlgaro.

Adrián Palacios fue convocado pero no jugó, en el empate 0-0 del Genk belga ante el Betis español.

En la Conference League, Yerson Ronaldo Chacón fue titular y salió lesionado en el minuto 19, en el triunfo 0-1 del AEK Larnaca chipriota ante el Crystal Palace inglés.

Foto: Getty Images