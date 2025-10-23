Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Los venezolanos dijeron presente en el jueves europeo

23 de octubre, 2025

En la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League y en la segunda de la UEFA Conference League, los jugadores venezolanos tuvieron suerte dispar.

En la Europa League, Kervin Andrade fue titular y disputó 62 minutos, en la derrota del Maccabi Tel Aviv israelí 0-3 ante el Midtjylland danés.

Loading...

Sergio Córdova ingresó en el minuto 78, en el triunfo del Young Boys suizo 3-2 ante el Ludogorets búlgaro.

Adrián Palacios fue convocado pero no jugó, en el empate 0-0 del Genk belga ante el Betis español.

En la Conference League, Yerson Ronaldo Chacón fue titular y salió lesionado en el minuto 19, en el triunfo 0-1 del AEK Larnaca chipriota ante el Crystal Palace inglés.

Lavinotinto.com
Foto: Getty Images

Share
Tweet
Share
Share
Lea también