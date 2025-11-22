Lanús ganó su segundo título en la Copa Sudamericana

Lanús venció en penales a Atlético Mineiro este sábado en Asunción y consiguió el título de la Copa Sudamericana 2025.

El partido disputado en el estadio Defensores del Chaco terminó 0-0 tras 120 minutos y con la tanda yendo hasta el uno contra uno, el elenco argentino ganó 5-4.

El trámite fue poco vistoso, alterado con pocas llegadas como un tiro libre de Bernard que dio en el palo en el primer tiempo. Solo en el cierre del tiempo extra, ambos elencos buscaron el arco rival sin atenuantes pero sin romper el cero.

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En la definición, el portero Nahuel Losada destacó tapando tres cobros para darle a Lanús su segunda corona de la Copa, tras la obtenida en 2013.

Como campeón de la Sudamericana, el Granate obtuvo el pasaje a la Copa Libertadores 2026 y la Recopa Sudamericana 2026, además de recaudar 9,8 millones de dólares en premios.

Argentina ganó por segundo temporada al hilo la competición y estiró su ventaja con 11 títulos en total. Los clubes brasileños cayeron por cuarta final consecutiva.

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Foto: Holanews.com