La segunda división empezó con partidos del Grupo Centro Occidental

Entre el sábado y el domingo se disputaron los cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha de la Temporada 2026 de la segunda división en el Grupo Centro Occidental.

Real Frontera y Ureña SC igualaron 1-1. Josmar Zambrano marcó por el local en el minuto 3 y Ray Montaño empató con un penal en el 78.

Yaracuyanos FC venció 2-0 a Atlético El Vigía. Los goles fueron de Luis Álvarez en el 69 y José Castillo en el 90+4.

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Deportivo Lara ganó 1-0 ante Atlético Barinas. Carlos Garcilazo anotó en el 1 el primer tanto rojinegro en su regreso al fútbol profesional.

El domingo, Barquisimeto SC triunfó 1-2 ante Academia Puerto Cabello B. Antoni Castillo en el 29 y Johann Chirinos en el 45 marcaron por la visita, descontó Juan Salvatierra en el 90+1.

Zamora FC B tuvo fecha libre.

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Foto: Prensa Atlético Barinas