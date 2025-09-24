Kervin Andrade debutó en la Europa League

El Maccabi Tel Aviv de Kervin Andrade inició la fase de liga de la UEFA Europa League con un empate ante el PAOK.

El volante fue titular y jugó hasta el minuto 90+2, en la igualdad 0-0 como visitante del equipo israelí ante el griego.

«Tuti» Andrade debutó en competiciones europeas en este encuentro, luego de sumarse este mes al cuadro de Tel Aviv.

La fase de liga del segundo torneo en importancia en el Viejo Continente tendrá ocho fechas y Maccabi recibirá en la segunda al Dinamo Zagreb croata, el 2 de octubre.

Foto: Getty Images