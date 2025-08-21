Jugadores venezolanos vieron acción en la ida de los playoffs europeos

Este jueves se jugaron los partidos de ida de los playoffs de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con varios venezolanos en acción.

En la Europa League, Yerson Ronaldo Chacón disputó todo el partido y dio asistencia, en la derrota 2-1 del AEK Larnaca chipriota con el Brann noruego.

Sergio Córdova ingresó en el minuto 73, en el triunfo 0-1 del Young Boys suizo ante el Slovan Bratislava eslovaco.

En la Conference League, Christian Makoun jugó completo en la caída 0-2 del Levski Sofia búlgaro ante el AZ Alkmaar neerlandés.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana. Los ganadores irán a la fase de liga de ambas competiciones, los perdedores en la Europa League bajarán a la fase de liga de la Conference League.

