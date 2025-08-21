Buscar
Jugadores venezolanos vieron acción en la ida de los playoffs europeos

21 de agosto, 2025

Este jueves se jugaron los partidos de ida de los playoffs de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con varios venezolanos en acción.

En la Europa League, Yerson Ronaldo Chacón disputó todo el partido y dio asistencia, en la derrota 2-1 del AEK Larnaca chipriota con el Brann noruego.

Sergio Córdova ingresó en el minuto 73, en el triunfo 0-1 del Young Boys suizo ante el Slovan Bratislava eslovaco.

En la Conference League, Christian Makoun jugó completo en la caída 0-2 del Levski Sofia búlgaro ante el AZ Alkmaar neerlandés.

Los partidos de vuelta se disputarán la próxima semana. Los ganadores irán a la fase de liga de ambas competiciones, los perdedores en la Europa League bajarán a la fase de liga de la Conference League.

Foto: Aek.com.cy

