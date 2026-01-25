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Jesús Ramírez marcó en la goleada de Nacional a Rio Ave

25 de enero, 2026

El Nacional Madeira de Jesús Ramírez superó este domingo al Rio Ave, en un duelo de la fecha 19 de la liga portuguesa.

El atacante fue titular, disputó 88 minutos y en el 46 anotó, en la victoria 4-0 del cuadro madeirense.

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Ramírez llegó a 13 goles en 19 partidos, todos como titular, en la actual campaña y está en el tercer lugar de la tabla de goleadores de la competición lusitana.

Nacional rompió una racha de 4 jornadas sin ganar, consiguió su primera victoria de 2026 y está en el puesto 11 de la clasificación, con 20 puntos en 19 encuentros.

Lavinotinto.com
Foto: Vsports.pt

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