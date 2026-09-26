Jesús Camargo debutó en el Once Caldas

El Once Caldas de Jesús Camargo cayó ante el Atlético Bucaramanga, en un encuentro de la fecha 12 del torneo colombiano.

El portero disputó todo el partido, en la derrota del cuadro de Manizales 1-3 como local.

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Camargo jugó por primera vez con el cuadro colombiano, luego de haber sido suplente en tres partidos de liga y uno de copa desde su llegada al conjunto blanco blanco.

Once Caldas está en el décimo lugar de la clasificación del Finalización, con 12 puntos en 11 jornadas.

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Foto: Winsports.co