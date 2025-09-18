Buscar
Jefferson Savarino marcó en el empate de Botafogo con Mirassol

18 de septiembre, 2025

El Botafogo de Jefferson Savarino igualó con el Mirassol, en un duelo reprogramado de la fecha 12 del Brasileirao.

El volante fue titular, jugó hasta el minuto 90+2 y en el 12 anotó el primer gol del encuentro, en el empate 3-3 de su equipo como local.

Savarino llegó a 4 goles y 2 asistencias en 16 partidos disputados en la actual campaña, 14 de ellos como titular.

Botafogo está en el quinto lugar de la Serie A brasileña, con 36 puntos en 22 jornadas.

Foto: Getty Images

