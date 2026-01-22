Jefferson Savarino anunciado por el Fluminense

El Fluminense anunció este jueves la incorporación de Jefferson Savarino, quien de esta manera terminó su ciclo en el Botafogo.

«Va a ser muy importante para mí, disfrutando en el campo, en el Maracaná, donde ya jugué otras veces pero ahora será mi casa«, comentó el volante en declaraciones reproducidas en el sitio oficial del club carioca.

Savarino permaneció en el Botafogo hasta el miércoles, siendo inicialmente convocado para el partido ante Volta Redonda. Luego fue descartado del encuentro porque el jugador reveló que estaba hecho el acuerdo con el Flu.

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«Soy un jugador al que le gusta competir. Por eso acepté el proyecto de Fluminense. Hago goles, doy asistencias y siempre voy a procurar entregar eso. Voy a dar siempre lo mejor«, destacó el zuliano.

El internacional vinotinto firmó hasta finales de 2029 con el que será su tercer equipo en Brasil, tras el Fogao y el Atlético Mineiro.

Lavinotinto.com

Foto: Fluminense.com.br