Gol de Rondón le dio el triunfo al Oviedo

El Oviedo de José Salomón Rondón venció al Valencia en el cierre de la séptima jornada de la liga española.

El delantero ingresó en el minuto 76 y en el 86 anotó el gol del triunfo 1-2 de su equipo.

Rondón marcó su primer tanto desde su regreso a la máxima categoría hispana. El criollo consiguió anotar luego de 6 partidos disputados, 4 de ellos como titular.

Oviedo obtuvo su segundo triunfo en la temporada y ahora está en el puesto 14 de la clasificación, con 6 puntos en 7 fechas.

El encuentro estaba pautado originalmente para el lunes pero fue reprogramado para el martes por una alerta meteorológica.

