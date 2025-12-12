Estudiantes de Mérida se tituló en la Liga Futve sub-21

Entre el jueves y el viernes se disputaron las finales de las seis categorías de la Liga Futve Junior, en partidos disputados en el estadio Metropolitano de Lara.

En los partidos del viernes, Estudiantes de Mérida se tituló en la categoría sub-21 tras imponerse 4-2 en penales a Caracas FC tras igualar 0-0.

El cuadro académico será el representante de Venezuela en la Copa Libertadores sub-20 de 2026.

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En la sub-19, Caracas consiguió el campeonato con un triunfo 0-2 ante Yaracuyanos FC. En la sub-18, Academia Puerto Cabello venció 1-0 a Caracas.

El jueves se disputaron las finales del llamado bloque bajo. Metropolitanos FC fue el campeón sub-17 con un 0-1 ante Puerto Cabello.

Caracas fue el vencedor en la sub-16 y la sub-15, con un 0-3 ante Puerto Cabello y un 0-1 ante Zamora FC.

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Foto: Prensa Liga Futve