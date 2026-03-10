Estudiantes de Mérida ganó en la Libertadores sub-20

Estudiantes de Mérida consiguió sus primeros puntos en la Copa Libertadores sub-20 al superar 0-1 a Independiente Medellín.

En el duelo disputado en el estadio Atahualpa de Quito, el vigente campeón nacional juvenil logró sostenerse ante la propuesta colombiana y venció con un tanto de Ander Izarra en el minuto 72.

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Estudiantes llegó a 3 puntos en 2 partidos dentro del Grupo A, luego de la derrota en el primer encuentro 4-1 ante Flamengo.

El conjunto dirigido por Ildemaro Fernández volverá a la acción el viernes ante el colista Bolívar.

Lavinotinto.com

Foto: Conmebol