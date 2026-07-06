Estados Unidos fue el último anfitrión en ser eliminado

La jornada del lunes en los octavos de final del Mundial 2026 se saldó con la clasificación de dos selecciones europeas.

Bélgica goleó 1-4 a Estados Unidos. Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33, Hans Vanaken en el 57 y Romelu Lukaku en el 90+3 anotaron por el elenco belga. El empate parcial fue de Malik Tillman de tiro libre en el 31.

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El cuadro de las barras y las estrellas fue el último de los tres locales en caer eliminado, en medio de la polémica por la postergación de la suspensión de su delantero Folarin Balogun.

España superó 0-1 a Portugal. Mikel Merino marcó el de la diferencia en el 90+1 pese al marcado dominio hispano. El encuentro marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales.

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Foto: Yahoo