Estados Unidos avanzó a los octavos

Este miércoles se definieron tres llaves más de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Estados Unidos superó 2-0 a Bosnia y Herzegovina. En un partido que dominó, incluso en desventaja numérica en el segundo tiempo, los goleadores fueron Folarin Balogun en el minuto 45 y Malik Tillman de tiro libre en el 82.

Bélgica ganó 3-2 ante Senegal en el tiempo extra y será el rival norteamericano en octavos. Habib Diarra en el 24 e Ismaïla Sarr en el 51 reflejaron el dominio africano en la cuenta pero la igualdad llegó con Romelu Lukaku en el 86 y Youri Tielemans en el 89.

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Un penal otorgado tras la revisión en el VAR le permitió la remontada al cuadro belga, con la ejecución de Tielemans en el 120+5.

Inglaterra venció 2-1 a República Democrática del Congo. Brian Cipenga adelantó al elenco congoleño en el 7. Harry Kane protagonizó la remontada en el 75 y 86.

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Foto: US Soccer