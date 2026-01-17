Eduard Bello jugará en el Atlético Nacional

El Atlético Nacional colombiano anunció como su más reciente fichaje al volante Eduard Bello.
«Presentado. Bienvenido, Eduard«, publicó el cuadro antioqueño en el video de presentación del venezolano.
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Bello militó la pasada temporada en el Universidad Católica chileno cedido del Barcelona ecuatoriano, club con el que cerró su vínculo este jueves.
Atlético Nacional debutará este sábado en el torneo colombiano ante Boyacá Chicó y disputará este año la Copa Sudamericana.
Lavinotinto.com
Foto: Archivo