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Eduard Bello extendió su racha goleadora con el Deportivo Cali

27 de septiembre, 2026

El Deportivo Cali de Eduard Bello venció este domingo al Águilas Doradas, en un encuentro reprogramado del torneo colombiano.

El volante fue titular, disputó 84 minutos, y en el 20 y 59 marcó los tantos del triunfo 2-0 del conjunto azucarero.

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En la última semana, Bello consiguió 2 dobletes y anotó 5 goles en 3 partidos. Con 6 anotaciones está igualado en el segundo puesto de los artilleros del actual campeonato.

Cali subió al segundo puesto de la clasificación, con 21 puntos en 11 encuentros, luego de 4 triunfos al hilo.

Lavinotinto.com
Foto: Deportivocali.com.co

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