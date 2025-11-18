Edgar Pérez Greco dejó de ser el técnico del Deportivo Táchira

El Deportivo Táchira anunció el final del ciclo del director técnico Edgar Pérez Greco, tras completar su participación en la Temporada 2025 de la primera división.

«Solo tenemos palabras de agradecimiento para darle, profesor, su entrega y amor incondicional por estos colores estarán guardados en el corazón de todos los tachirenses«, publicó el club aurinegro a modo de despedida para el entrenador.

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Pérez Greco asumió el equipo tachirense en el tramo final de la Temporada 2024 y consiguió el undécimo título nacional de la institución. En la actual campaña, participó en la Copa Libertadores, perdió en las finales del Torneo Apertura y la Supercopa de Venezuela y aseguró cupo internacional para 2026.

Junto al «Flaco» salieron los asistentes técnicos Sergio Herrera y Alí Cañas además del preparador físico José Luis Campofiloni.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo