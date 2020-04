Dudamel: “Nunca tuve una palabra desde mi salida del Atlético con el presidente”

Mas FutVe

Luego de varias semanas de su salida del Atlético Mineiro, Rafael Dudamel habló acerca del corto período que vivió en el club.

“Los dirigentes no sustentaron su palabra“, afirmó el entrenador, en declaraciones ofrecidas a Globoesporte.

“Quedé muy sorprendido, hasta el día de hoy, que nunca tuve una palabra desde mi salida del Atlético con el presidente. Nunca tuvo la fortaleza, la personalidad y el carácter para dar la cara“, agregó el estratega.

Dudamel dirigió 10 partidos en el cuadro de Belo Horizonte, con la prematura eliminación en la Copa Sudamericana y la Copa de Brasil en el balance.

“Llegué al Atlético Mineiro con muchas expectactivas. Me presentaron un escenario real de lo que se debía construir. No se cumplió la palabra del compromiso hecho. Había dejado la selección de mi país por muchos motivos y fui a Belo Horizonte con sueños y planes que no se pudieron llevar adelante“, analizó el técnico.

Dudamel rompió el silencio a partir de las declaraciones de Nathan, jugador que criticó su gestión en medios brasileños: “Las recibo con decepción, por la cobardía de hablar de una persona que ya no está. Las puertas de mi oficina siempre estuvieron abiertas y pasaron muchos para conversar y tomar decisiones en pro del plantel“.

“Sí, hubo muchos cambios. Conversamos con el grupo de nuestras normas y nuestra forma de trabajar“, agregó el exseleccionador.

