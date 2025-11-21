Deportivo Táchira presentó a Álvaro Recoba

Con una rueda de prensa y un contacto con la afición en Pueblo Nuevo, el Deportivo Táchira presentó este viernes al técnico uruguayo Álvaro Recoba.

«Estuve hablando una hora con el gerente deportivo, después con el presidente y fue algo que salió rápido y muy lindo«, recordó el entrenador de cómo se dio el acercamiento con el club aurinegro.

Recoba tendrá su primera experiencia en un banquillo fuera de su país, luego de haber dirigido a Nacional entre 2023 y 2024.

«Lo primero que dije fue «qué bueno que me dieron esta posibilidad». La experiencia que tengo la voy a aportar y lo que no sepa lo voy a aprender”, aseguró el «Chino».

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«Estamos trabajando en las altas, no vamos a traer un Riquelme de Boca, pero estamos buscando buenos jugadores«, comentó el estratega, remarcando en varias oportunidades que quiere contar con futbolistas con «coraje» y que no distinguirá entre experiencia y juventud.

Recoba estará acompañado en su cuerpo técnico por sus compatriotas Amaranto Abascal y Ramiro Roascio como asistentes técnicos y Juan Alzamendi como preparador físico, teniendo previsto iniciar la pretemporada en diciembre.

Táchira aseguró cupo internacional para 2026 y está a la espera de saber si estará en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de acuerdo a cuál sea el campeón del Torneo Clausura 2025.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Liga Futve